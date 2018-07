Sarà molto probabilmente Sime Vrsaljko il prossimo terzino destro dell'Inter. I nerazzurri e il nazionale croato sono sempre più vicini: nelle ultime ore ci sono stati contatti positivi tra le parti, fondamentale è stata la volontà del giocatore di vestire la maglia dell'Inter e tornare così in Italia dopo l'esperienza all'Atletico Madrid. Nonostante il muro dei colchoneros, dunque, si va verso l'accordo: la formula sarebbe quella del prestito oneroso, di circa 8 milioni, con diritto di riscatto fissato a 17, per un totale di 25 milioni. La cifra molto alta del prestito presuppone il riscatto in futuro, sebbene non si tratti comunque di obbligo: la stessa formula usata per l'acquisto di Politano dal Sassuolo. L'obiettivo è fare arrivare Vrsaljko a Milano all'inizio della prossima settimana, tra lunedì e martedì, per le visite mediche e la chiusura anche formale dell'affare.

L'Atletico si fionda su Arias

Per questo motivo, l'Atletico si è fiondato su Santiago Arias del PSV, trattato prima dalla Juventus e ora vicinissimo al Napoli. Un interesse datato, quello dei Colchoneros per il colombiano, che ora si è concretizzato in un'offerta e che potrebbe davvero scavalcare l'accordo che sembrava imminente con il Napoli. Ora sta al giocatore scegliere, con l'Atletico che si muove già per il dopo-Vrsaljko, ormai vicinissimo all'Inter.