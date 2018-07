Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Ecco cosa è successo mercoledì

Il Milan riabbraccia Leonardo, nuovo direttore dell’area tecnica e sportiva, e pensa al proprio futuro. Il dirigente rossonero ha avviato i contatti con l’entourage di Morata: le richieste del Chelsea sono alte e il nome di Higuain resta ovviamente in corsa. Giornata di riflessione, invece, in casa Juve sulla trattativa che coinvolge anche Bonucci e Caldara: vanno definite le loro valutazioni. Oggi, a margine dell’incontro di Lega (sarà presentato anche il calendario della nuova serie A), potrebbero esserci novità. Ore di lavoro serrato anche in casa Roma: sfumato Malcom la Roma cerca un esterno alto: Suso, Bailey e Neres sono possibilità. Difficile invece Thauvin. Berardi e Cuadrado, invece, non interessano. A centrocampo occhi su Ndombele del Lione, mentre c’è l’offerta del Crystal Palace per Gonalons. Continua a muoversi anche l’Inter con due obiettivi principali: un terzino destro e un centrocampista. Chiacchierata tra i dirigenti nerazzurri e l’entourage di Vidal ma prima di approfondire va definito il futuro di Joao Mario. In caso di uscita del portoghese, potrebbero venir fuori importanti novità. Per quanto riguarda la situazione terzino, gli agenti di Vrsaljko e Darmian sono al lavoro con Atletico Madrid e Manchester United per sbloccare la situazione. Ore frenetiche anche in casa Lazio: arriva Ibañez (attaccante classe 2000 del River Plate) e Immobile rassicura i tifosi: "Rinnovo vicino". Potrebbero esserci a breve novità anche per l’attacco: con la trattativa per il Papu Gomez in stallo, sembra ormai in chiusura il colpo Correa. E Badelj potrebbe essere un obiettivo concreto per il centrocampo. Ufficiale Pasalic all’Atalanta, Arias più vicino al Napoli. Samp, al traguardo la trattativa per Obiang. Il Genoa prende Rolon mentre per Favilli ci sono ancora dei dettagli da sistemare.