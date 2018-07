Se da una parte l’affare Bonucci-Caldara (e Higuain) catalizza le attenzioni del Milan, dall’altra la dirigenza rossonera è anche sulle tracce di un possibile rinforzo a centrocampo che possa allungare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. In particolare, è stata individuata la necessità di provvedere all’acquisto di una mezzala. Nelle ultime ore, quindi, il Milan si è mosso in questa direzione. L’ultimo nome sondato in ordine di tempo è quello di Diadie Samassekou, classe 1996 del RedBull Salisburgo. Il maliano nasce mediano, ma può giocare anche mezzala (profilo alla Kessie): va in scadenza nel 2019 e per questo potrebbe essere un’occasione low cost - i rossoneri hanno in questo momento budget risicato - che fa per i rossoneri. Avviati i contatti nella giornata di venerdì con il club austriaco.

Sondato anche Bakayoko

Altro nome sulla lista del Milan è quello di Tiemoue Bakayoko, centrocampista classe 1994 del Chelsea. Arrivato per circa 40 milioni di euro dal Monaco (dove aveva sorpreso in positivo), non è pienamente rientrato nei piani dei Blues nell’ultima stagione e per questo potrebbe anche partire. Una trattativa che nel caso per i rossoneri sarebbe più complessa rispetto a quella per Samassekou, soprattutto per quanto riguarda il valore economico del giocatore. Per arrivare al francese, quindi, non è escluso che il club possa cercare di impostare l’operazione sulla base di una formula particolare che non preveda l’acquisto immediato del calciatore.