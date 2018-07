Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Ecco cosa è successo venerdì

Giornata di incontri e contatti telefonici tra Milan e Juventus per la maxi operazione Bonucci-Caldara-Higuain. Una soluzione su cui si sta lavorando è uno scambio Bonucci-Caldara valutati 40 milioni di euro con Higuain al Milan in prestito oneroso a 15 milioni circa con diritto di riscatto. Il nodo principale resta comunque Higuain che non ha alcuna intenzione di abbassarsi l'ingaggio, anzi chiede di più (oggi prende 7.5 milioni di euro) proprio perché non è lui a voler lasciare la Juventus: vuole valutare bene tra Milan e Chelsea qualora le due soluzioni fossero entrambe concrete. Non solo la trattativa con la Juve, per la mediana i rossoneri seguono Samassekou del Salisburgo e Bakayoko del Chelsea. Napoli, controlli medici al ginocchio per Sabaly che è in testa alla graduatoria: Arias verso l'Atletico Madrid con Vrsaljko a un passo dall'Inter. Capitolo Roma, sì a N'Zonzi ma solo se esce Gonalons. Il centrocampista del Siviglia sarebbe il profilo ideale per Monchi: forza, esperienza, fisico. Ha una clausola da 35 milioni: i giallorossi sono disposti a un'operazione tra i 20/25 milioni di euro. L'eventuale arrivo di N'Zonzi non esclude l'arrivo di un esterno d'attacco: in crescita le quotazioni di Bailey del Bayer. Lazio, è fatta per Anderson svincolato dal Bari: domenica arriva a Roma poi si valuterà se mandarlo a giocare con la Salernitana.