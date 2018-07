Nelle settimane più calde del calciomercato può capitare che una trattativa sfumi all'ultimo momento. Corteggiare a lungo un giocatore, credere di averlo in pugno e alla fine restare con un cerino in mano. È praticamente quello che è successo recentemente alla Roma, a un passo dal chiudere per Malcolm, prima che quest'ultimo e il Bordeaux decidessero di accettare l'offerta del Barcellona. L’importante però è saper prendere anche questi imprevisti con ironia e in tal senso i giallorossi possono contare su un social media manager perfetto nell’incarnare questo ruolo. Inoltre, in loro soccorso, è arrivata anche l’Ikea. Dopo il caso Malcolm e il contemporaneo arrivo del portiere Olsen alla squadra di Di Francesco infatti, è stato l’account Twitter dell’azienda svedese a tirare su il morale al club di James Pallotta che aveva a sua volta fornito le istruzioni per ‘montare’ il nuovo numero 1 che difenderà i pali una volta protetti da Alisson. “Il portiere c’è. Dai, magari il pacco l’hanno preso loro” aveva commentato il profilo social dell’Ikea pubblicando l’immagine di uno scatolone a cui era stato assegnato il nome dell’esterno brasiliano volato al Barça. Proprio con il club blaugrana, a causa di questa intromissione, nei giorni successivi è poi nata una sorta di querelle mediatica. Il presidente giallorosso non ha infatti apprezzato l’operato degli spagnoli in questa trattativa, affermando di essere disposti a perdonarli solo in cambio della cessione di Messi. Una battuta che ha innescato la fantasia del social media manager che ha pubblicato, sull’account inglese della Roma, un altro scatolone, questa volta denominato Messi. “Abbiamo appena ordinato questo” ha scritto nel post la società giallorossa, scatenando l’ilarità e i sogni dei tifosi romanisti per un colpo che, se fosse fattibile, in pochi secondi riuscirebbe nell’impresa di smaltire ogni delusione passata e fornire una convincente risposta all’acquisto da parte della Juventus di Cristiano Ronaldo. L’attaccante argentino nella capitale non arriverà di certo, ma la squadra di Di Francesco sa di avere a disposizione già un’arma per non farsi abbattere moralmente nei momenti difficili: il suo social media manager. Forse non basterà a vincere, ma a strappare un sorriso sì. E a volte non serve altro.