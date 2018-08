L’estate e il calciomercato portano a sognare sotto l’ombrellone. Alle volte basta un’idea, una proposta o semplicemente un’intuizione per scatenare l’entusiasmo. È quello che sta succedendo in queste ore nel mondo nerazzurro per Modric. Cerchiamo allora di fare chiarezza, senza generare facili illusioni

L’Inter, dopo aver abbracciato Vrsaljko ed aver fatto una campagna acquisti chirurgica e di grande impatto per consegnare a Spalletti una squadra il più completa possibile, vuole impreziosire il centrocampo. Le idee e le opportunità in casa nerazzurra non mancano. Anzi, più che idee le trattative. Vidal, sicuramente uno dei migliori centrocampisti in circolazione, è il nome che mette d’accordo tutti. Per qualità, temperamento, impatto sul campionato e spogliatoio. Per dar vita a quell’Inter guerriera che più volte Spalletti ha evocato. La trattativa con il Bayern Monaco si è sviluppata in maniera sotterranea nelle scorse settimane fino ad affiorare come possibilità più che concreta in queste ultime ore. Vidal ha detto sì all’Inter e il Bayern Monaco ha sostanzialmente accettato le richieste nerazzurre: prestito con diritto di riscatto per un totale di poco più di 18 milioni di euro.

Ma l’Inter, come vi abbiamo raccontato in questi giorni, prima di chiudere l’affare vuole fare un giro di orizzonte in Europa per capire se possono esserci giocatori che possano impreziosire diversamente il centrocampo nerazzurro.