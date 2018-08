Clima teso in casa Udinese, scintille e litigi che minano la serenità dell’ambiente bianconero. Il protagonista è il difensore brasiliano Danilo, che ha avuto da ridire con il responsabile dell'area tecnica Daniele Pradé subito dopo il match con il Leicester. Il giocatore sudamericano si sarebbe lamentato per le ripetute esclusioni dalla formazione titolare, attribuendole non a Velazquez bensì ai dirigenti, che spingono per una sua cessione. Danilo è stato così subito multato e rispedito ad Udine, dove ha già iniziato ad allenarsi insieme a tutti gli altri giocatori che non rientrano nel progetto bianconero. Il brasiliano dunque non ci sarà nell’amichevole che l'Udinese giocherà a Mollbrucke con gli arabi dell'Al Hilal, sarà dunque per lui la terza assenza dopo quelle con il Leicester, che ha scatenato la sua furiosa reazione e con l'Al Wehda.