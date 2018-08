Lo scenario incantevole della Sardegna, un tuffo nel mare di Romazzino, poi qualche altra ora di relax al sole ma con un occhio sempre attento allo smartphone: dopo le fatiche Mondiali con la Croazia, Luka Modric sta trascorrendo le sue vacanze in Italia. E chissà che proprio la meta scelta dal centrocampista del Real Madrid non rappresenti quasi un segno del destino per il suo futuro. Modric, infatti, nei prossimi giorni avrà un confronto con Florentino Perez, un faccia a faccia che potrebbe risultare decisivo per capire se la sua avventura proseguirà ancora con la maglia dei Blancos o se davvero ci potrà essere il suo passaggio all'Inter. Il club nerazzurro infatti ormai da qualche giorno sta cullando l'idea di regalare il centrocampista croato a Luciano Spalletti, un sogno al momento, ma che presto potrebbe anche trasformarsi in qualcosa in più concreto.

Mare e relax, poi l'incontro con Florentino

Dopo il confronto tra Modric e il presidente del Real Madrid, infatti, l'Inter capirà se ci sono le condizioni per provare ad affondare definitivamente il colpo: molto dipenderà dalla volontà del centrocampista croato – che potrebbe manifestare anche l'idea di voler provare un'esperienza lontano dalla Spagna – e soprattutto dalla reazione che avrà Florentino Perez. L'Inter dunque resta alla finestra, attenta all'evoluzione degli eventi. Con l'opzione Arturo Vidal sempre viva, ma al momento in stand-by proprio per capire se si potrà o meno provare a fare un tentativo concreto per Modric. Che intanto si gode il mare della Sardegna (in spiaggia tra gli altri ha incontrato anche Joe Bastianich, tra i protagonisti di Masterchef Italia) prima di quello che potrebbe il confronto decisivo per il suo futuro.