Anni di gioie e incredibili trionfi, con la Champions League alzata al cielo per il terzo anno consecutivo nella notte di Kiev lo scorso maggio come ultima immagine di un film emozionante. Come ogni storia, però, poi il punto finale: decisione presa e addio al Real Madrid, Cristiano Ronaldo ha scelto di sposare la Juventus. E dopo essersi reso protagonista del trasferimento dalla società spagnola al club bianconero nell’ambito di quello che è stato definito il colpo di calciomercato del secolo, il campione portoghese ha deciso di dare un taglio netto con il passato. Come? Attraverso i social, che per CR7 rappresentano un impero. Nulla di eccessivamente eclatante, ma in maniera piuttosto emblematica il cinque volte Pallone d’Oro ha scelto di non seguire più su Instagram l’account del Real Madrid.