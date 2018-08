6 giungo 2018, campagna abbonamenti Roma. “Io ci sono” è lo slogan ufficiale, e nel video di presentazione c’è anche il volto di Radja Nainggolan. Risultato? Finirà all’Inter. Un mese esatto dopo è il 6 di luglio, e il Milan sta presentando la nuova maglia Puma in via ufficiale per la prima volta. Al centro della foto c’è capitan Bonucci, che poi tornerà comunque alla Juventus. Le speranze nerazzurre? Sono lì, e negli altri precedenti in cui una foto come spot non è stata sinonimo di permanenza nel club. L’uomo al centro del mercato è ovviamente lui, Luka Modric, immortalo su Instagram dal profilo ufficiale del Real Madrid con la terza maglia color corallo, fatta interamente di materiale riciclato con la plastica recuperata dagli oceani. Indizio di mercato? Modric rimane in blanco e si allontana dai nerazzurri? Non è detto, come la storia insegna. Anche se uno sguardo al passato del Real è d’obbligo. A fine maggio scorso la squadra spagnola aveva infatti già presentato le nuove divise per la stagione successiva, e in quello spot Cristiano Ronaldo non c’era. Lui, l’uomo simbolo col destino già segnato in bianconero. Altro indizio, questa volta nel senso inverso, che potrebbe spegnere i sogni dei tifosi nerazzurri e di Spalletti.