Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Ecco cosa è successo martedì

L'Inter piomba su Keita Balde: contatti proficui col Monaco e possibile scambio di prestiti con Candreva. Si aspetta sempre Luka Modric che, nelle prossime ore, incontrerà il Real Madrid. Modric è tornato a Madrid e oggi è atteso a Valdebebas per il primo allenamento. Poi ci sarà anche il faccia a faccia decisivo con Florentino Perez in cui Modric rivendicherà un gentleman agreement secondo il quale il presidente avrebbe agevolato una sua uscita, qualora il giocatore l'avesse chiesto. Gli agenti di Luka Modric si aspettano che Perez rispetti questo impegno. Nel caso fosse così l'Inter non tratterebbe con il Real Madrid perché sarebbe direttamente il giocatore a liberarsi: se le cose dovessero andare bene l'Inter pagherà le commissioni agli agenti, pagherà Modric (intesa sul contratto c'è già), e pagherà la cifra minima che il Real può eventualmente chiedere. Keita è l'uomo su cui i nerazzurri hanno deciso di puntare per rinforzare ulteriormente la squadra. L'idea di prendere un attaccante esterno, più offensivo, ha cominciato a prendere forma dopo le amichevoli estive. Contatti costanti e proficui con il Monaco, per il momento si tratta di uno scambio di prestiti con Candreva. Ma non è detto che le due trattative siano per forza legate fra loro. Da non abbandonare la pista Darmian. Contatti positivi per Bakayoko al Milan: il centrocampista del Chelsea può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Kalinic-Atletico: visite mediche ok. Operazione chiusa a titolo definitivo per una cifra di poco inferiore ai 15 milioni di euro, bonus compresi, pagati in 4 rate divise in 3 stagioni sportive. Napoli, c'è la firma di Malcuit preso dal Lille per 13 milioni bonus compresi. Per la porta non solo Ochoa: spunta il nome di Ospina dell’Arsenal. Favilli ha firmato con il Genoa, la Fiorentina ufficializza Pjaca dalla Juventus e accoglie anche Mirallas. La Sampdoria ci prova per Ekdal dell’Amburgo. Testa a testa tra Udinese e Parma per Lapadula. Kovacic spinge per l’addio, il suo passaggio al Chelsea è questione di ore. Courtois preme per lasciare i Blues e tornare a Madrid dove lo aspetta il Real. Sarri pronto a pagare gli 80 milioni di clausola di Kepa dell'Athletic Bilbao.