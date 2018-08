In un'era sempre più tecnologica e soprattutto social, il calcio ha dimostrato di andare di pari passo con questo genere di innovazioni; gli strumenti contemporanei hanno cambiato la comunicazione di giocatori e società. La comunicazione diretta, certo. Ma anche segnali indiretti, like, omissioni, un "segui" piuttosto che un "non seguire più": comunicazione, calcio e calciomercato 2.0. E il triangolo Modric-Inter-Real Madrid non poteva che arricchirsi anche di un indizio di questo genere: non è passato affatto inosservato, infatti, l'aggiornamento dell'immagine di copertina degli account Facebook e Twitter del Real Madrid. Detta così, la notizia nemmeno esisterebbe. Solo che, in questa immagine, figurano cinque giocatori del Real Madrid e tra loro non c'è Luka Modric: ci sono Sergio Ramos, il capitano, Gareth Bale, Karim Benzema, Toni Kroos e Marcelo, ma non il croato al centro di uno dei tormentoni di questa ultima fase di mercato.

Tra suggestioni e speranze: è "psicosi" anche Modric



È chiaro come, di per sé, questa resti una semplice suggestione soprattutto per i molti tifosi interisti accorsi a commentare la foto in questione: "E Modric dov'è?" - scrivono - "Beh visto che non lo avete messo nella foto, potete darcelo". C'è da aggiungere che qualche giorno fa, si era avuto in tal senso anche un indizio "opposto": Modric aveva infatti posato con la nuova terza maglia del Real Madrid e la foto era stata pubblicata sui social della società madriena. Ma non solo: anche nel giorno del ritorno agli allenamenti di Modric, l'account Twitter aveva pubblicato un video con le prime immagini del croato a Valdebebas. Insomma, primi segnali di "psicosi" Modric, un po' come fu per CR7 alla Juve: dipende sempre dal punto di vista, e se a Madrid è tutto un "se queda", a Milano aspettano impazienti, sperando che l'assenza di Modric da questa foto non sia un semplice caso.