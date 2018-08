Calciomercato, tutte le trattative LIVE

Ecco cosa è successo giovedì

Ancora una giornata di braccio di ferro tra Real Madrid e Modric. Il croato si è allenato con il gruppo di Lopetegui e il club prende tempo, sperando che il giocatore cambi idea, aspettando a fissare un incontro diretto e rinviando gli appuntamenti. Questa la strategia di Perez, che nel frattempo ha presentato Courtois evitando l'argomento Modric in conferenza stampa. Il presidente non si arrende, ma d'altra parte anche Modric pare determinato: vuole l'Inter e lo ha fatto presente lanciando nuovi segnali al club anche nella ultime ore. Intanto il Real prepara il terreno per un sostituto top: si valutano Milinkovic-Savic (che costa e difficilmente la Lazio lo venderà dopo il 17 agosto), Thiago Alcantara, gradito a Lopetegui, ed Eriksen (complicatissimo visto che Tottenham venderebbe un suo big senza poter prendere un sostituto). A Madrid restano comunque gli agenti di Modric che tengono vivi i contatti con l’Inter. Prosegue anche la trattativa a oltranza tra Milan e Chelsea per Bakayoko, che ancora non è entrata nella fase finale dopo l’incontro positivo a Casa Milan tra Leonardo, Maldini, l’intermediario Federico Pastorello e il fratello-agente del giocatore. Da limare ancora qualche dettaglio ma la formula su cui si sta lavorando è un prestito con diritto di riscatto intorno ai 35 milioni di euro. Intanto è ufficiale la cessione di Kalinic all'Atletico Madrid per una cifra inferiore ai 15 milioni, mentre André Silva potrebbe finire al Siviglia. Napoli ancora alla ricerca di un portiere (Mignolet e Ochoa i principali candidati, più difficile arrivare a Ospina), la Roma segue sempre N'Zonzi, l'Inter non molla la pista Keita. Il Sassuolo preme per Locatelli del Milan, con il giocatore che ora vorrebbe la cessione: nel pomeriggio Carnevali ha incontrato la dirigenza rossonera a Casa Milan per provare a chiudere ma le parti sono ancora lontane. La Fiorentina ha presentato Pjaca (vestirà la maglia numero 10), mentre è ufficiale la cessione di Carlos Sanchez al West Ham. Visite mediche fissate per Semper (portiere croato di 20 anni seguito anche da Samp e Bayern Monaco), al Chievo, in prestito con diritto di riscatto a 1.5 mln dalla Dinamo Zagabria. Il Frosinone cerca un attaccante e un esterno: Ola Aina, di proprietà del Chelsea, è una possibilità (da vedere se il giocatore accetta la destinazione); D'Alessandro dell'Atalanta una possibile alternativa. Sampdoria fiduciosa di arrivare a Ekdal dell'Amburgo, dopo aver aumentato l'offerta; la Spal cerca Missiroli del Sassuolo, il Cagliari lavora per trovare l'intesa con il Gremio per Kannemann.

All'estero si è chiuso il mercato in Premier League. All'ultimo momento il Manchester United ha fatto un tentativo per Godin (offerta la clausola di 25 mln e 9 mln a stagione al giocatore) ma il difensore ha detto di no. Sfumati anche Jerome Boateng del Bayern Monaco e Maguire del Leicester. Ufficiale Kovacic al Chelsea, in prestito dal Real Madrid. Sul gong l'Everton ha chiuso un doppio affare con il Barcellona: in arrivo Yerry Mina per 30 milioni e André Gomes (prestito oneroso da 2.5 mln), che si uniscono a Digne, già prelevato dai blaugrana. Ufficiale anche l’arrivo dello svincolato Bernard. Al Fulham arrivano il portiere Sergio Rico dal Siviglia e Vietto dall'Atletico Madrid, il Wolverhampton prende Dendoncker dell’Anderlecht (obiettivo dell'Atalanta), Jordan Ayew va al Crystal Palace. Curioso il caso del Tottenham, che non ha chiuso alcun movimento in entrata ed è così diventato il primo club a non fare acquisti dal 2003, anno in cui è stata introdotta la finestra di mercato estiva in Premier League.