Il Real ha innalzato una cortina di ferro e non ha intenzione di cedere. "Modric non parte, Modric non si tocca". Questa la volontà dei Blancos, che alla fine hanno convocato il croato per la trasferta di Tallinn, dove il Real Madrid sarà impegnato nella finale di Supercoppa Europea contro l'Atletico del Cholo Simoone. Il segnale del Real è chiaro, comprensibile: dopo aver perso Zidane e Cr7, non hanno intenzione di salutare anche Luka Modric. Tuttavia, il centrocampista continua a manifestare la sua voglia di avere una nuova sfida.

La volontà di Modric non cambia

Modric non ha cambianto la sua volontà, continua a volere l'Inter e lo farà presente a Florentino Perez fino alla fine, sperando in quel gentleman agreement concordato anni fa. L'Inter aspetta e spera nella svoltà, nel "sì" di Perez. Ma il fattore tempo non è un alleato dei nerazzurri: più giorni passano, più Modric si avvicina alla permanenza. Tra l'altro, il Real tornerà dall'Estonia il giorno prima della chiusura del mercato italiano. L'Inter aspetta, non smetterà di credere nel sogno fino alla fine. Resta una settimana, ma non è ancora finita.

L'elenco dei convocati

Portieri: Navas, Casilla, Luca Zidane, Lunin, Courtois.

Difensori: Carvajal, Vallejo, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Reguilón, Javi Sánchez, S. López.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, M. Llorente, Asensio, Isco, Ceballos, F. Valverde.

Attaccanti: Benzema, Bale, Lucas Vázquez, B. Mayoral, Raúl de Tomás, Vinicius.