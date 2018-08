Lo sbarco a Milano in gran segreto e lontano dai riflettori, nascosto da una felpa rossa utilizzata per celare anche il viso. Tiemoué Bakayoko si è presentato così, pronto per iniziare una nuova avventura con la maglia del Milan. Giornata di visite mediche presso la clinica La Madonnina per il centrocampista classe 1994, che arriva in rossonero dal Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto. Mattinata di lavoro sotto la supervisione dei medici conclusa; attesa l'ufficialità della firma per il contratto che lo legherà al club rossonero. Nella giornata di martedì, infine, il giocatore si sottoporrà ad alcuni test nel centro sportivo di Milanello. Indosserà la maglia numero 14.