"Modric? Contento di chi ho"

L’allenatore nerazzurro ha poi proseguito, soffermandosi anche sulla questione Modric: "Sono nel posto in cui volevo essere, se non ci sono le condizioni per fare bene non è che mi accontenti. Sono nello spogliatoio e accanto alle persone che mi sarei scelto, per cui si continua a lavorare in maniera seria cercando di restituire un po’ di affetto a queste persone e a questi colori. Modric? Bisogna chiederlo al direttore, io non so niente di ciò che riguarda il mercato. Io sono già molto contento dei giocatori che ho a disposizione, sono i giocatori che avrei voluto avere".

Il comunicato del club

L’Inter ha ufficializzato con un comunicato apparso sul proprio sito il rinnovo di Spalletti, che ha firmato fino al 2021: "Avanti #senzatregua fino al 2021! FC Internazionale Milano è felice di annunciare il prolungamento del contratto di Luciano Spalletti, che sarà alla guida dei nerazzurri nelle prossime tre stagioni".