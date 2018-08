Sembra sempre più vicino il rinnovo di Milinkovic-Savic con la Lazio. Simone Inzaghi tira così un sospiro di sollievo e continua a provare il giocatore nell'undici titolare che sabato affronterà il Napoli per la prima di campionato. L'allenatore biancoceleste ha parlato poco nel corso di questa estate, ma nei fatti è stato chiarissimo: toglietegli tutto ma non Savic. Soprattutto se l'obiettivo della stagione che sta per cominciare è provare un nuovo e ancora più deciso assalto alla Champions League. Dunque, si alza l'asticella e da Milinkovic non si può prescindere.

Il peso di Milinkovic

Con un anno in più sulle spalle, il 23enne calciatore serbo ha un peso notevole (decisivo) nello scacchiere d'Inzaghi. E' importante dal punto di vista tattico, ma lo è anche per la sua fisicità in un campionato dove stanno aumentando chilogrammi (muscoli) e centimetri. E poi la sua duttilità, che non è certo un dettaglio: nasce interno, ma può giocare trequartista e fare da sponda. In attacco, inoltre, diventa un'alternativa ad Immobile e Luis Alberto. Segna tanto: è il centrocampista che con le sue 12 reti (+2 in Europa League) è stato il migliore in Italia nel precedente campionato. Ecco perché Inzaghi non può e non vuole rinunciarci.

La sua disponibilità

Qualche settimana fa era un giocatore con la valigia, con offerte che sono arrivate ma mai attorno ai 120 milioni chiesti dalla società. Ora, con l'imminente chiusura della sessione di mercato, anche se non ci sono certezze sulla sua permanenza in biancoceleste, le possibilità aumentano. Ma c'è di più. Rispetto ad altri addii od ipotesi di adii, Milinkovic Savic non si è mai messo di traverso. Quindi la sua disponibilità a continuare con la Lazio c'è. E questo rassicura ulteriormente Inzaghi.