Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Ecco cosa è successo martedì

Ufficiale l’acquisto di Nzonzi dal Siviglia alla Roma per 26,6+4 di bonus. Diventa il dodicesimo rinforzo dei giallorossi. Contratto di 4 anni per il Campione del mondo, che vestirà la numero 42. L'Inter assegna la maglia numero 11 a Keita Balde e rinnova Spalletti: l'allenatore toscano prolunga il suo contratto fino al 2021. Continua il braccio di ferro tra l’agente di Modric e il Real Madrid, che nel frattempo tenta il colpo Eriksen ma il Tottenham chiede 200 milioni. Il Milan ufficializza Bakayoko, aspetta Samu Castillejo e tratta Laxalt col Genoa: l'uruguaiano passerà in rossonero a causa di problemi fisici di Strinic. Il brasiliano Marlon in arrivo al Sassuolo dal Barcellona, Joel Campbell va al Frosinone. Il Torino continua a trattare per Grujic del Liverpool e Djidji del Nantes. Burruchaga, figlio di Jorge, al Chievo. Il Napoli guarda sempre alla porta, con Ochoa che dopo la sconfitta dello Standard Liegi (3-0 contro l’Ajax nel preliminare di Champions) potrebbe avvicinarsi: lo Standard potrebbe accettare con meno resistenze la formula che chiede il Napoli. In standby la trattativa per Tatarusanu. Juve, c'è stato un tentativo del Psg per Alex Sandro, ma nessuna apertura dei bianconeri nonostante avesse lasciato una porta mezza aperta dopo la conferenza di Tallinn. Per Kean c'è stata un'offerta del Leganes, ma può restare fino a gennaio.