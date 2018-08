Calciomercato ancora protagonista, almeno per quel che riguarda le uscite. In casa Torino infatti ci sono da risolvere le vicende legate al futuro di Iago Falque, Niang e Adem Ljajic: i tre sono al centro di diversi interessi dall'estero e la loro permanenza a Torino non è poi così scontata. Ma a spegnere subito il primo caso, quello legato a Iago Falque, ci pensa il presidente del club granata Urbano Cairo che ha blindato il talento spagnolo: "Iago Falque è un nostro giocatore importantissimo, non abbiamo mai pensato di venderlo. Anzi, abbiamo rifiutato offerte importanti a luglio per lui. Iago Falque è un pilastro per noi. La sua partenza è un tema che non si pone, un problema che non esiste", le parole rilasciate a margine del Trofeo Mamma Cairo che ha visto sfidarsi le formazioni Primavera di Milan, Inter, Juventus e Torino. Blindato Iago Falque, mercato aperto invece per Niang e Ljajic: "Quando hai giocatori importanti non è mai un problema, anche se loro non sono mai felici di essere in una rosa in cui hanno meno spazio. Ci sono richieste, il mercato è ancora aperto. Ho detto che Iago è un nostro pilastro, ma nelle prossime ore ragioneremo sugli altri e vedremo cosa succederà", ha proseguito Cairo.

"Questo è un Torino che mi piace"

Calciomercato in uscita che potrebbe dunque regalare novità, operazioni in entrata già chiuse da giorni con il Torino che – secondo quando affermato da Cairo – è uscito rafforzato dalla campagna acquisti estiva: "Sarà bello vedere giocare insieme Belotti e Zaza. Ma non faccio più questi tipi di ragionamenti, penso alla squadra non ai singoli, è importante come l'insieme si comporta, reagisce e funziona. Mazzarri ha una buonissima rosa, anche se i giocatori presi nell'ultima settimana devono ancora entrare al top della forma. Questo è un Torino che piace, con tanti giocatori con potenzialità. Contro la Roma abbiamo giocato una buona partita nonostante la sconfitta, abbiamo lanciato dei segnali forti: l'Inter è una buonissima squadra, ma dobbiamo andare a Milano a giocarcela a viso aperto", ha concluso il presidente del Torino Urbano Cairo.