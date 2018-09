Siamo nel campo delle ipotesi. Premessa dovuta, visto che non si tratta di una riflessione che segue un comunicato o un'ufficialità. Ma la strada sembra tracciata, dopo l'anticipazione fornita dalla Bild: il numero di cessioni in prestito potrebbe venire circoscritto dalla FIFA a otto operazioni per squadra. Un modo chiaro per arginare un problema ricorrente nel calcio moderno: i prestiti gratuiti volti a non intaccare le finanze da un punto salariale, con lo scopo di alzare (anche solo sensibilmente) il valore di un cartellino, per sperare poi di venderlo a titolo definitivo nelle sessioni di mercato successive, creando così guadagni sia sportivi che economici.

Che ruolo assumerebbe una cessione in prestito?

È la domanda che in tanti si sono posti quando si è saputo che la FIFA aveva intenzione di restringere il numero di cessioni "a titolo temporaneo". L'obiettivo potrebbe essere quello di far assumere un valore potenzialmente vitale all'operazione in prestito: avendo un numero di slot massimo da riempire per un club che vende, chi acquista (senza restrizioni) giocatori per appena una stagione, deve dare garanzie importanti sia a livello economico che sportivo. Il prestito diventa così un'operazione che può diventare utilissima a chi può offrire spazio in una prima squadra ai giovani calciatori, dovendo però sborsare del denaro per riuscire nei propri intenti. Addio operazioni a titolo gratuito e temporaneo quindi? È una possibilità, con otto come cifra individuata per circoscrivere il numero di prestiti.

La situazione delle 20 squadre di Serie A

Ma quante squadre di Serie A sarebbero (dopo la fine del calciomercato estivo 2018) in regola con la possibile novità della FIFA? Poche, pochissime: appena due, Frosinone e Milan. Incredibile il dato dell'Atalanta, con diverse squadre che sono oltre i venti calciatori ceduti in prestito. Ecco la situazione delle venti squadre del nostro campionato.

Atalanta: 41

Bologna: 15

Cagliari: 11

Chievo: 20

Empoli: 14

Fiorentina: 13

Frosinone: 2

Genoa: 26

Inter: 24

Juventus: 23

Lazio: 9

Milan: 7

Napoli: 17

Parma: 24

Roma: 16

Sampdoria: 16

Sassuolo: 24

Spal: 11

Torino: 21

Udinese: 17