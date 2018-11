Partiamo dagli italiani, così tanti da poterli schierare in una "top 11" e lasciarne comunque fuori tanti altri. Giusto per fare qualche nome, di quelli che potrebbero far drizzare le antenne a qualche club a caccia dell'affare giusto: in porta Agazzi, 34 anni che per il ruolo non sono neanche tanti, e alle spalle tante stagioni in A; a centrocampo Aquilani, che però al momento sembra più orientato verso la decisione del ritiro; sulla fascia Rosi, uno che può vantare 14 stagioni di fila in Serie A e che adesso è a Roma, dove aspetta una chiamata possibilmente dalla massima serie, anche se non disdegnerebbe un'avventura all'estero. In ottimi rapporti con Nicola, con l'Udinese c'è già stato un piccolo, e chissà che l'arrivo del nuovo allenatore sulla panchina bianconera non possa aprirgli questa strada. E' tornato nella sua città, Napoli, anche Palladino, un altro che in attesa di una chiamata (probabile faccia gola a qualche club di B) continua ad allenarsi.

Meravigliose, poi, alcune storie che vengono dal pacchetto difensivo della nostra "top". Prendete Blanchard, visto in A con Carpi e Frosinone, che ha appena 30 anni e vorrebbe continuare a giocare; intanto, mentre sta alla finestra, lavora nel negozio di abbigliamento di famiglia a Grosseto. Oppure Zaccardo, 38 anni e nessuna voglia di smettere dopo l'esperienza a Malta; un Campione del Mondo giramondo, che tornerebbe di corsa nella sua Bologna (club in cui ha iniziato e che oggi è allenato dall'amico Pippo Inzaghi), ma che custodisce un pazzo sogno nel cassetto: diventare il primo italiano che gioca alle Maldive. E a chi non piacerebbe?