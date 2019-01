Il colpo dell'Inter si chiama Godin. È quasi fatta, l'accordo tra club e giocatore è in dirittura d'arrivo, Ausilio ha lavorato sottotraccia per un'operazione a parametro zero assicurandosi uno dei migliori centrali al mondo, una strategia già vista per Stephan de Vrij e Asamoah (presi entrambi a zero). Pronto un contratto di due anni con opzione per il terzo. E l'Atletico Madrid? Diego Godin, 33 anni a febbraio, è una bandiera del club, ha vinto il titolo del 2014 e le due Europa League (2012 e 2018). I Colchoneros l'hanno preso dal Villarreal facendolo diventare uno dei migliori centrali del mondo, ora c'è l'Inter. Intervenuto in sala stampa prima della sfida contro il Siviglia, il Cholo Simeone - allenatore dell'Atletico - ha voluto dire la sua riguardo la situazione Godin.

"Godin e l'Atletico stanno cercando una soluzione"

"Il club sa bene cosa penso, e anche Godin. Lui e la società stanno cercando le soluzioni migliori per entrambe le parti, quindi decideranno ciò che riterranno più opportuno. Se Godin dovesse restare con noi sarà per il suo bene e per quello del club".