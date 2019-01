Puntuali, ad ogni sessione di mercato, si susseguono le voci sul futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Pezzo pregiato della scuderia Lotito, ambito da molte squadre europee. Ancora una volta tocca al suo agente Mateja Kezman, però, spegnere le voci su una possibile cessione da parte della Lazio già nella sessione invernale di calciomercato: "Sergej è davvero felice alla Lazio – ha dichiarato in un’intervista a LaLazioSiamoNoi.it – i tifosi sono innamorati di lui e lui li ha ripagati scegliendo di restare nonostante avesse molte offerte. Una partenza a gennaio? No, non lascerà la Lazio in questa sessione di mercato, al 100%. Non è giusto parlare ogni volta di un suo possibile trasferimento".

"A gennaio non è in vendita"



"Sergej – ha aggiunto Kezman – ha un lungo contratto con la Lazio e a gennaio non è in vendita. Bisogna rispettare Lotito come presidente: con tutto il rispetto per le altre società, anche la Lazio è un grande club". L’agente del serbo difende poi alcune prestazioni sottotono del suo assistito, che però sembra essere tornato ai suoi livelli nelle ultime partite: "Tutti i calciatori giovani hanno alti e bassi. L’inizio di stagione è stato difficile per lui, ma sta migliorando. Spesso ci si dimentica – ha concluso – che lui non è un attaccante e non spetta a lui segnare sempre. Durante la partita aiuta tantissimo la squadra".