Un affare sfumato, per la Juventus. Alla fine Jean-Clair Todibo ha scelto il Barcellona, che ne ha ufficializzato l’acquisto dal Tolosa negli scorsi giorni. L’agente del giocatore, Bruno Satin, ha spiegato la decisione del suo assistito, intervistato da SportNews.eu. “È molto felice della scelta fatta, non poteva desiderare di meglio per la sua carriera. Ha voluto il Barça per la sua storia, è un grande club e sognava da sempre di poterci giocare” ha detto il procuratore del francese. Alla base di questo trasferimento ci sono le maggiori possibilità di crescita: Todibo è un difensore classe 1999. “Non è stata una questione di soldi. Inoltre, rispetto ad altre squadre che l'hanno cercato, ha più possibilità di giocare. Su di lui c'erano la Juventus e il Lipsia in particolar modo. I bianconeri lo volevano fortemente ma alla fine Todibo ha scelto i catalani perché c'erano più opportunità di essere titolare. Alla Juve ci sono grandi giocatori in quel ruolo e avrebbe dovuto aspettare di più” ha proseguito.

"Todibo? Come Desailly"

Interrogato su un possibile confronto con un calciatore del passato, Satin si è espresso così: “Mi ricorda Desailly, perché in futuro potrà essere anche schierato in mezzo al campo. Todibo è più atletico, potrà giocare ad alti livelli anche a centrocampo”.