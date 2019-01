Calciomercato, tutte le trattative del 10 gennaio

Ecco cosa è successo mercoledì 9 gennaio

Il rinnovo di Icardi è l'argomento più caldo in casa Inter, dopo quanto riportato dalla versione argentina del quotidiano spagnolo As: "Ad oggi è molto lontano" le parole di Wanda Nara, moglie e agente del capitano nerazzurro. Che aggiunge: "Ci sono due grandi club spagnoli interessati a Mauro". La posizione dell'Inter non cambia: proposta sul tavolo e nessuna volontà di cedere il suo capitano. Nei prossimi giorni previsto appuntamento Marotta-Wanda. La Juve invece fissa l'appuntamento per la firma con Ramsey: risolti gli ultimi dettagli per l’arrivo del gallese in bianconero il prossimo giugno. Dopo la Supercoppa appuntamento per formalizzare il contratto. Operazione chiusa per Gabbiadini dal Southampton alla Samp: arriva in prestito con obbligo di riscatto (3 mln + 9 di riscatto). Atteso per le firme, venerdì visite mediche. L'ucraino Malinovskyi si promette alla Roma. Empoli scatenato: arriva Pajac, si tratta Sorrentino e Zulj dello Sturm Graz. Il Boca incontra l’Atalanta per Palomino e il Cagliari per Nandez. Il Borussia Dortmund punta Gosens dell’Atalanta. Il MILAN ha chiesto info al Siviglia su Quincy Promes, profilo già seguito in estate. Il club andaluso lo ha pagato 25 milioni in estate dallo Spartak Mosca. L’attaccante vuole giocare di più, potrebbe rientrare in un accordo coi rossoneri tenendo conto che il dialogo tra i due club è aperto e gli spagnoli hanno intenzione di riscattare Andre Silva a giugno.