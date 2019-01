Lavori in corso alla ricerca della giusta occasione per rinforzare nell'immediato la rosa di Carlo Ancelotti, ma attenzioni del Napoli proiettate anche in vista della prossima estate. Dirigenti azzurri al lavoro, considerando anche i possibili scenari che potrebbero palesarsi nei prossimi mesi quando ci potrebbero essere dei movimenti per quel che riguarda gli esterni difensivi: la società del presidente De Laurentiis ha ribadito a Hysaj il desiderio di continuare a puntare su di lui nonostante il minor spazio trovato in questa prima parte di stagione, ma nonostante questo il ds Giuntoli osserva con attenzione alcuni profili sugli esterni. Oltre al nuovo contatto cautelativo con la Spal per Manuel Lazzari – giocatore già trattato e vicino al Napoli nelle scorse settimanE –, il Napoli in vista di giugno ha chiesto informazioni alla Fiorentina per Cristiano Biraghi.

Napoli-Biraghi: primi contatti in vista della prossima estate

L'esterno sinistro classe 1992 – 19 presenze, 1 gol e tre assist in questa prima parte di Serie A con la maglia della Fiorentina e già nel giro della Nazionale azzurra di Roberto Mancini – piace molto al Napoli, che ha già dunque avviato i primi discorsi con il club viola con l'obiettivo di guadagnare una posizione privilegiata nella corsa al giocatore per il mercato estivo. Il Napoli si guarda intorno, in attesa di capire con maggiore chiarezza quale sarà la situazione relativa agli esterni difensivi: con Biraghi e Lazzari in cima alle preferenza del club azzurro.