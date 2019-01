Ecco cosa è successo venerdì 11 gennaio

Fiorentina scatenata, non solo Muriel: Pioli ha chiesto un centrocampista e la società viola è al lavoro per accontentarlo: il nome è quello di Obiang, puntando sulla sua volontà del giocatore di tornare in Italia. Bologna che dopo Soriano e Sansone spera di avere il via libera dalla Juve per Spinazzola col quale è stato raggiunto un accordo. Per la difesa i rossoblù pensano a Verissimo, trattato dal Toro in estate. Atalanta che continua a dire di no al Boca per Palomino: il no in questo momento è certificato. Per quanto riguarda il Napoli non è arrivata l'offerta per Allan che rimane ancorato al Napoli. Barella dovrebbe quindi finire la stagione col Cagliari. Il Chievo sta chiudendo con l'Inter un'operazione in sinergia, per portare il 18enne portiere brasiliano Brazao in Italia: inizialmente giocherebbe con il club veneto, in prestito, come avvenne con Julio Cesar nel 2005.