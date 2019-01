Trattativa conclusa, Juraj Kucka tornerà in Italia: lo farà con la maglia del Parma, dopo aver vestito in carriera quelle di Genoa e Milan. Nell’ultimo anno e mezzo, il centrocampista ha giocato nella massima divisione turca, al Trabzonspor. Classe 1987, a febbraio compirà 32 anni, e ha accettato la proposta del club emiliano che ad inizio mese gli aveva offerto un contratto triennale. La firma è attesa nelle prossime ore. Potrà rivelarsi un innesto importante e di esperienza, per Roberto D’Aversa, che lo schiererà nei tre centrocampisti del suo 4-3-3.

Sette anni in Italia

Kucka è arrivato in Serie A nel 2010, quando il Genoa lo ha prelevato dallo Sparta Praga. Lo slovacco è rimasto in rossoblù cinque anni, prima di trasferirsi poi al Milan. Con i rossoneri è stato impiegato con continuità nei due anni trascorsi a Milano, per poi accettare la nuova esperienza in Turchia, dove nella prima parte di questa stagione non ha trovato molto spazio: solo 10 presenze per poco più di 400 minuti giocati.