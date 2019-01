Hanno organizzato un sit-in di protesta davanti allo stadio Wanda Metropolitano e lo hanno fatto per manifestare tutto il loro disappunto per una storia d'amore, quella tra Diego Godin e l'Atletico Madrid, bellissima ma destinata a concludersi a fine stagione. Prima del match di Liga contro il Levante, i tifosi dell'Atletico Madrid hanno manifestato tutto il loro disappunto per l'addio a giugno, destinazione Inter, del loro capitano e simbolo: sciarpe e striscioni in mano, obiettivo quello di provare a far cambiare idea a Godin. Il difensore uruguaiano ormai si è promesso alla società nerazzurra, che ha pronto per lui un contratto biennale con opzione per una terza stagione: cifre e numeri importanti , ma soprattutto il desiderio di provare una nuova affascinante sfida in Italia. Dopo anni pieni di successi e soddisfazioni con l'Atletico Madrid, per Godin questi saranno – salvo clamorosi colpi di scena – ormai gli ultimi sei mesi in Spagna: decisione ormai presa, nonostante il desiderio e l'affetto incondizionato di quelli che rimarranno per sempre i suoi tifosi.

Godin titolare in Liga e protagonista

90 minuti in campo e una prestazione ottima: Godin è stato tra i protagonisti nel match di Liga vinto dall'Atletico Madrid per 1-0 (di Griezmann su rigore al 57' la rete decisiva) contro il Levante. Il difensore uruguaiano, alla sua quindicesima presenza in campionato in stagione, ha contribuito al successo dei colchoneros con un importante salvataggio e una prestazione sempre attenta e precisa. Con questo successo, la squadra di Simeone consolida il secondo posto e sale a quota 38 punti in classifica.

Godin su Twitter: "Felice per la vittoria"

Dopo i tre punti conquistati contro il Levante, Diego Godin ha postato una foto in cui sorride insieme ai compagni di squadra: "Felice per la vittoria di oggi, il miglior modo di festeggiare il compleanno di Arias (il colombiano oggi compie 27 anni, ndr)".