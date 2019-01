Uno scatto decisivo per assicurarsi uno dei giocatori più interessanti del panorama calcistico internazionale. Il Milan ha chiuso per l'arrivo Tiago Djaló, difensore portoghese classe 2000 dello Sporting Clube de Portugal anticipando la concorrenza della Lazio, che da tempo lavorava sul giocatore, e di United e Manchester City. Per il buon esito dell'affare è stata decisiva la strategia adottata dal club rossonero: il Milan infatti ha trovato un accordo totale con lo Sporting Clube de Portugal per portare il giocatore in Italia già a gennaio, mentre le altre squadre – Lazio su tutte – lavoravano per assicurarsi il ragazzo a parametro zero a giugno, data di scadenza del suo attuale contratto con il club portoghese. Tiago Djaló arriverà a Milano nella giornata di lunedì per sostenere le visite mediche con quello che sarà il suo nuovo club, firmare il contratto e dare ufficialmente il via alla sua nuova avventura in rossonero.

Una clausola particolare nell'accordo

Milan che ha deciso di puntare con decisione su Tiago Djaló, considerato come un difensore di grande avvenire: un profilo di prospettiva che conferma l'attenzione dei rossoneri sui giovani talenti in giro per il mondo. Spunta un retroscena: nell'accordo tra il club rossonero e lo Sporting CP è stata inserita una clausola, fortemente voluta dal club portoghese, che impedirà al Milan di rivendere in futuro il giocatore a Porto e Benfica, rivali in campionato proprio dello Sporting.