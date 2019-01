Cedric è un difensore dell'Inter. C'è l'ufficialità anche se manca ancora il transfert, motivo per il quale il giocatore non è stato convocato per la sfida di Torino. L'Inter ha ufficializzato l'arrivo del portoghese in prestito con opzione dal Sauthapmpton. "Cedric Soares è un nuovo giocatore dell'Inter - recita la nota il difensore 27enne si trasferisce in nerazzurro a titolo temporaneo con opzione dal Southampton. Nato in Germania (Singen) il 31 agosto del 1991 da genitori portoghesi, Cedric arriva a Milano dopo aver vestito le maglie di Sporting Lisbona, Academica Coimbra e Southampton, oltre a quella della Nazionale portoghese.

La carriera

Ad eccezione del prestito di un anno all'Academica Coimbra, il difensore cresce nelle giovanili dello Sporting Lisbona, scendendo in campo con la prima squadra per 94 volte, con all'attivo 2 gol e 12 assist. Sia con l'Academica - nel 2012 - che con lo Sporting Lisbona - nel 2015 - conquista la Coppa di Portogallo. Nell'estate del 2015 si trasferisce al Southampton dove, grazie ad un connubio di velocità, forza fisica e tecnica, si guadagna un posto da titolarissimo collezionando 104 presenze in Premier League, con un gol segnato (nella stagione in corso) e 10 assist serviti ai compagni.

In Premier League

In Premier con il Southampton Cedric Soares si conferma il difensore con più partite all'attivo delle ultime 4 stagioni e quello che ha effettuato più cross nello stesso arco temporale.

La Nazionale portoghese

Con la Nazionale portoghese il difensore ha fatto tutta la trafila nelle giovanili, laureandosi vicecampione del mondo con l'Under 20 nel 2011. Gli obiettivi più importanti e le gioie più grandi arrivano però con la chiamata nella Nazionale maggiore, con la quale esordisce l'11 ottobre del 2014. Nel 2016 è tra i titolari nella vittoria contro la Francia che consegna l'Europeo al suo Portogallo e nel Mondiale di Russia 2018 è uno dei punti di riferimento della Nazionale di Fernando Santos che si ferma agli ottavi di finale contro l'Uruguay. Il suo bilancio con la Nazionale lusitana è di 33 presenze e un gol segnato".