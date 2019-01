L'Inter sarà la protagonista di questi ultimi giorni di calciomercato. Dopo aver detto no a un'offerta dell'Arsenal per Perisic (5 milioni per il prestito e altri 40 per il riscatto), i nerazzurri pensano al mercato in entrata. Contatti continui con Ferreira Carrasco, esterno d'attacco belga tra le file del Dalian Yifang in Cina. Su di lui c'è anche il Milan, ma l'Inter sta continuando a pressare sia il club che il giocatore. Con un'ultima novità: Antonio Candreva - esterno classe '87 preso dalla Lazio tre anni fa - può entrare nell'operazione. Certo, ci sono differenze di ingaggio, ma l'Inter sta valutando se inserirlo nell'affare. Candreva potrebbe lasciare l'Inter, l'ha ammesso anche il suo agente Federico Pastorello, quindi i nerazzurri stanno cercando una sistemazione anche per lui. Si tratta.

Fissato un incontro per De Paul

Finita qui? No, spazio anche a Rodrigo De Paul, l'uomo in più dell'Udinese nel girone d'andata (20 partite, 6 gol e 3 assist per l'argentino, che ha trovato anche la Nazionale). Lunedì i nerazzurri incontreranno l'Udinese per capire i margini dell'operazione. Se dovesse arrivare un'offerta importante per Perisic, l'Inter proverà ad anticipare tutto. Rodrigo De Paul è un obiettivo per giugno, ma un'eventuale cessione del croato potrebbe cambiare le carte in tavola. Inter protagonista in questi ultimi giorni di mercato.