Appena nove partite in questo campionato di Serie A con un gol segnato contro l'Udinese. L'arrivo di Carlo Ancelotti non ha cambiato di molto la posizione di Marko Rog, che anche in questa stagione sta trovando pochissimo spazio al Napoli come accaduto nei due anni precedenti con Maurizio Sarri. Il croato è chiuso nel centrocampo azzurro dalla presenza dei vari Allan, Hamsik, Zielinski, Fabiàn Ruiz e Diawara ed è stato impiegato appena quattro volte da titolare. Il Napoli ha quindi aperto al suo prestito al Siviglia, è fatta per il trasferimento a titolo temporaneo al club spagnolo. Ma, nonostante tutto, la società azzurra continua a credere nel centrocampista classe 1995, tanto da non accettare di perderlo definitivamente. Si tratta infatti di un prestito secco, senza alcuna opzione per il riscatto. Ora sei mesi in Liga, poi Marko Rog farà rientro al Napoli.

Allan convocato contro il Milan

Per un centrocampista che se ne va, ce n'è un altro che il Napoli è riuscito a trattenere nonostante le insistenze del Paris Saint Germain. Allan era tentato dall'opzione francese, ma non è arrivata la tanto attesa offerta per far cedere il presidente De Laurentiis. Il brasiliano resterà quindi in azzurro almeno fino al termine della stagione, ogni discorso di mercato verrà eventualmente riaperto soltanto in estate. E, dopo aver saltato la sfida di campionato contro il Milan, Allan rientrerà nella gara di Coppa Italia proprio contro i rossoneri. Sarà convocato e schierato dal primo minuto da Carlo Ancelotti, che ritrova una pedina fondamentale per il suo 4-4-2.