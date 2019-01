Niente ritorno al Milan per Gerard Deulofeu. Il Watford ha tolto dal mercato l’ala spagnola, su cui il club rossonero era in pressing da giorni. L’ex giocatore del Barcellona è considerato da dirigenza e allenatore un elemento imprescindibile. Non si tratta, dunque, di una questione di prezzo o di cartellino: Deulofeu non si muove da Vicarage Road, almeno sino a giugno. In questa stagione, dopo un inizio in salita a causa di un infortunio, il classe '94 è diventato un punto fermo nell’undici di Javi Gracia, con tre gol e tre assist e un rendimento in costante crescita. Numeri che avevano convinto i dirigenti rossoneri a riportare il giocatore a Milano (dopo i sei mesi in prestito via Barcellona del 2017 in cui aveva segnato 4 gol in 17 presenze). Niente da fare, però: i Pozzo sono irremovibili e non sono disposti ad ascoltare offerte.