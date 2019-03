Il Real Madrid ha un piano in caso di addio con Raphael Varane nella prossima estate. Il nome preferito da Zinedine Zidane per rinforzare la difesa delle Merengues gioca in Serie A. Secondo quanto riporta As, infatti, il primo obiettivo per la difesa del Real Madrid 2019/2020 è rappresentato da Kalidou Koulibaly. Il difensore centrale classe 1991 del Napoli è da anni nel radar di Zizou. Zidane ne seguiva le prestazioni già ai tempi del Metz e poi del Genk, club belga dal quale KK è arrivato in Serie A nel 2014 per 8 milioni di euro. Carlo Ancelotti ha già messo un veto sulla cessione del centrale senegalese, ma alla Casa Blanca non sono abituati a rinunciare in partenza ai calciatori nel mirino. "Abbiamo una spina dorsale robusta, con due portieri di valore e una difesa affidabile nella quale gioca un fenomeno come Koulibaly che non si muoverà da qui - le parole dell'allenatore del Napoli in un'intervista a Repubblica - i big resteranno tutti, perché il Napoli non è costretto a vendere". Stando al quotidiano spagnolo, il Ceo del Real Madrid José Angel Sanchez avrebbe avuto negli scorsi giorni un colloquio con Fali Ramadani, agente del difensore, a Valdebebas. Sul tavolo c'era nell'occasione la posizione di Luka Jovic, centravanti dell'Eintracht assistito da Ramadani e seguito dai Blancos, ma in Spagna sono certi che il Real non mollerà facilmente la presa su Koulibaly. Il gigante difensivo ha rinnovato a inizio stagione il suo contratto con il Napoli fino al 2023 e sul suo cartellino vige una clausola monstre, valida a partire dal 2020: chi lo vorrà dovrà versare nelle casse del club azzurro 150 milioni di euro. Come due anni fa, quando Varane sembrava vicino all'addio in direzione Manchester United, anche oggi Koulibaly resta la scelta numero uno di Zidane per la sua difesa.