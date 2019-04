In gioco c'è la Roma che verrà, prima la società e dopo il mercato: lunedì il ds giallorosso Frederic Massara volerà a Boston per incontrare James Pallotta e discutere il futuro. La squadra sta lottando per entrare in Champions, è a un punto dal quarto posto, ma la dirigenza si inconterà per pianificare la prossima stagione. Direttamente dall'America.

I piani per la nuova Roma

Massara sarà a Boston fino a mercoledì, e con lui ci sarà anche Franco Baldini, un segnale di come la sua figura determinante nelle scelte di Pallotta. Sul tavolo c'è la nuova Roma, anche perché Massara non conosce ancora la sua posizione. Dopo l'addio di Monchi è diventato il nuovo ds della Roma, ora vuole conoscere il suo futuro. Queste le ipotesi: Massara spera di essere coinvolto, tant'è che potrebbe restare come ds valorizzando le risorse interne. Totti in primis, il quale avrebbe più poteri, ma anche Balzaretti.

Campos nuovo consulente?

Oppure, Pallotta e Baldini potrebbero proporre a Massara di restare come direttore sportivo, ma affiancato da Luis Campos, attuale dirigente del Lille, che entrebbe a far parte dell'area sportiva come consulente (anche Petrachi è stato contattato, ds del Torino). In questi due giorni le parti faranno il primo punto strategico per costruire la squadra, parleranno anche dell'allenatore. Ora c'è Ranieri, prima ancora Di Francesco, i gialorossi hanno bisogno di trovare continuità. La programmazione inizia a Boston.