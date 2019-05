Ultimi 90 minuti di campionato contro la Juventus nel match che si disputerà domenica alle ore 18 al Ferraris, ma in casa Sampdoria si pensa già al futuro. In attesa di capire se Marco Giampaolo resterà o meno sulla panchina del club, la società del presidente Ferrero ha ufficializzato il primo acquisto in vista della prossima stagione: si tratta di Julian Chabot, difensore centrale classe 1998 che il club blucerchiato ha acquistato dagli olandesi del Groningen per 3.7 milioni di euro. Il calciatore tedesco, che lo scorso venerdì è stato in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Sampdoria per le prossime cinque stagioni, è stato annunciato dal club blucerchiato con una nota pubblicata sul proprio sito web: “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dal F.C. Groningen i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Julian Jeffrey Chabot (nato a Hanau, Germania, il 12 febbraio 1998). Il difensore ha sottoscritto un contratto economico con decorrenza dal 1° luglio 2019 e fino al 30 giugno 2024”, recita il comunicato. Forza fisica e intelligenza tattica i suoi punti di forza principali, Chabot ha disputato 28 partite con la maglia del Groningen nell’ultimo campionato di Eredivisie, realizzando anche un gol. Nel suo futuro adesso ci sarà la Serie A, la Sampdoria.