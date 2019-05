Con il campionato vinto già da un pezzo e la questione allenatore ancora aperta, la Juventus "non dimentica" il mercato dei giocatori e prepara - dopo Ramsey - un altro acquisto. Questa volta dalla Serie A, un profilo che i bianconeri avevano individuato già da tempo: Merih Demiral, difensore turco classe '98 che il Sassuolo ha preso, proprio in sinergia con i bianconeri, a gennaio dall'Alanyaspor per 7 milioni. Al momento dell'acquisto, la Juventus si è riservata una possibilità, un'opzione per prenderlo poi a giugno per circa 15 milioni, il doppio della cifra. I primi mesi di Demiral in Italia hanno convinto Paratici e la Juventus ha deciso di procedere in questa direzione: la trattativa è in fase di definizione, ma va avanti.

La stagione di Demiral

13 presenze e 2 gol (una doppietta contro il Chievo), prestazioni convincenti e la "benedizione" di De Zerbi: "Un calciatore forte, completo. E’ veloce e tecnico, ha sangue. E ha 21 anni, quindi un futuro roseo davanti a sé". Il difensore turco ha convinto tutti: del resto, la chiamata da giovanissimo del Fenerbahce, la trafila nelle nazionali giovanili turche, dall'under 13 all'under 21, l'esperienza allo Sporting Lisbona, parlano per lui. E hanno convinto anche la Juventus.