Una qualificazione Champions sofferta e conquistata grazie ai gol di Keita e Nainggolan e alle parate di Handanovic. Chiusa una stagione, ora, si pensa già alla prossima in casa nerazzurra, col nome di Antonio Conte vicinissimo come nuovo allenatore. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. Nel frattempo le domande sul futuro matrimonio sono già tante: sarà l'uomo giusto? Su questo aspetto ha speso parole di grande stima Andrea Pirlo, nello studio di Sky Calcio Club. Conte è un allenatore alla Mourinho? È quello che vogliono i tifosi dell'Inter, uno come José? Così lo stesso Pirlo: "Conte come Mou? Secondo me Conte è molto meglio di Mourinho. Al di là della personalità, Conte ha tutto. Dà grande importanza alla struttura di gioco. Ha grande passione, un tratto che lo ha contraddistinto in tutte le squadre dove ha allenato". Pochi dubbi, dunque, sulla qualità e i miglioramenti che potrebbe portare uno come l'ex Ct della Nazionale sulla panchina di San Siro, sponda nerazzurra. "Se andrà all'Inter farà avvicinare i tifosi alla squadra - ha poi proseguito Pirlo -, e riuscirà a dare un grande senso di appartenenza a tutti i giocatori".