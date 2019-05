Sono ore di gioia per l'Atalanta, che festeggia la storica qualificazione in Champions League e che - allo stesso tempo - sorride per il futuro di Gasperini. L'allenatore nerazzurro, protagonista di annate incredibili da quando ha messo piede a Bergamo, era uno dei nomi più forti in un mercato che sta coinvolgendo diverse panchine di Serie A. Fra cui quella della Roma, forse la concorrente più agguerrita. Ma, nonostante questo, resterà sulla panchina atalantina: "Siamo positivi. Abbiamo parlato ma sono dovuto andare via, domani mattina ci rivediamo e ci prendiamo un caffè insieme" aveva spiegato Antonio Percassi ai media presenti dopo il vertice avuto con il proprio allenatore: "Ma sono ottimista" aveva concluso il presidente dell'Atalanta. Con il sorriso di chi è consapevole di aver scritto una pagina di storia del club e di chi, probabilmente, era ottimista davvero. E a ragione.

Gasperini-Atalanta, ancora insieme

Già, perché Gasperini resterà al 100% a Bergamo. La sua avventura con l'Atalanta proseguirà, a maggior ragione dopo la qualificazione in Champions League. E' bastato un primo incontro per trovare l'intesa sulla base di un prolungamento, con il nuovo accordo che scadrà dunque nel 2022. Nel mezzo anche un adeguamento dell'ingaggio che Gasperini si è guadagnato sul campo.

Il capolavoro di Gasperini

"Devo stare in un ambiente dove sono credibile e posso lavorare" aveva spiegato Gasperini dopo la vittoria decisiva sul Sassuolo, che è valsa la Champions. A Bergamo dal 2016, ha raccolto un sesto, un settimo e un terzo posto. 103 gol realizzati in tutte le competizioni dall'Atalanta in questa annata, 41 punti collezionati nel girone di ritorno, meglio anche della Juventus. I nerazzurri, che hanno iniziato la stagione prima di tutti a causa dei preliminari di Europa League, sono fra i primi in tutte le statistiche offensive: possesso palla, tiri in porta e passaggi riusciti. Un capolavoro firmato Gasperini. Che è pronto alla sfida europea con la sua Atalanta.