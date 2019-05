Napoli, Giovanni Di Lorenzo è a un passo. Il talentuoso esterno dell’Empoli, squadra retrocessa in Serie B nell’ultima giornata di campionato, è pronto a cambiare maglia: a breve dovrebbe diventare un nuovo giocatore a disposizione Carlo Ancelotti. L’affare tra club è ai dettagli, la chiusura davvero vicina: ai toscani, per l’intero cartellino del classe 1993, una cifra vicina agli 8 milioni di euro, più 1 milione di bonus. Ad avvicinare ancora di più le parti l’incontro della giornata di martedì tra i dirigenti di Napoli ed Empoli, che hanno di fatto trovato l’accordo su ogni aspetto del trasferimento. E c’è di più: il Napoli avrebbe già chiesto la disponibilità per fissare le visite mediche del giocatore, che dovrebbe - salvo imprevisti - sottoporsi ai controlli a Roma entro la fine della settimana.

Bruciata la concorrenza dell'Atletico Madrid

Di Lorenzo dovrebbe dunque essere il primo acquisto del mercato del Napoli. Il classe 1993, uno dei migliori giocatori dell’Empoli della stagione, ha segnato ben 5 gol in campionato, firmando anche tre assist. Era finito anche sotto la lente di ingrandimento dell’Atletico Madrid, che si era informato per averlo ma che nulla potrà dopo l’accelerazione del club azzurro, che ormai vede il traguardo per chiudere l’operazione.