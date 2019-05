L'ottimo lavoro e la salvezza raggiunta hanno convinto l'Udinese: Igor Tudor resterà sulla panchina friulana anche nella prossima stagione, per lui è pronto un altro anno di contratto. Arrivato alla fine di marzo al posto dell'esonerato Davide Nicola, l'allenatore croato ha ottenuto 18 punti in 10 partite, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte salvando così la squadra. La decisione definitiva sulla conferma è arrivata in giornata, dopo che il club ha manifestato a Tudor la soddisfazione per l'obiettivo raggiunto.

Riscattato De Maio dal Bologna

Giornata di conferme anche in chiave mercato per l'Udinese, che ha riscattato dal Bologna Sebastien De Maio. Il difensore francese era in prestito e ne è stato formalizzato l'obbligo di riscatto pattuito a gennaio dopo le 16 presenze con la maglia bianconera. De Maio firmerà un contratto fino al 2022.