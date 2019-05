Un nome nuovo per la panchina della Roma. Risponde al nome di Sinisa Mihajlovic. Come ha spiegato Gianluca Di Marzio su Sky Sport 24, tra i profili per la panchina giallorossa nella stagione 2019/2020 si valuta quello dell'allenatore serbo. Per ora quella che porta a Mihajlovic è una tentazione molto forte della società e del prossimo direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi. Nei vari sondaggi fatti per il nuovo allenatore (posizione per la quale si sono fatti anche i nomi di Giampaolo, De Zerbi e Gattuso) il profilo del serbo è considerato quello con le caratteristiche più congeniali per il momento che attraversa la Roma. Petrachi caldeggia la pista che porta a Mihajlovic. Tra i due c'è un rapporto di profonda stima, attestata anche dalla scelta del Bologna di Sinisa come piazza per far crescere Edera e Lyanco, prestati dal Torino agli emiliani nel mercato di gennaio. Il ds apprezza di Mihajlovic l'abilità nel far giocare bene le sue squadre, l'idea offensiva di calcio, il carisma e le qualità da leader.

Il fattore caratteriale avrà la sua rilevanza nella scelta del prossimo allenatore. Nei primi contatti con Mihajlovic, i dirigenti giallorossi hanno visto la giusta scintilla negli occhi dell'allenatore, che accetterebbe l'ipotesi Roma al netto anche del suo passato nella Lazio, dove ha giocato per dal 1998 al 2004. Nella Capitale vive da 20 anni e conosce perfettamente la realtà in cui potrebbe calarsi, con tutti i pro e i contro. Intanto, in attesa c'è il Bologna, dove Sinisa è arrivato a fine gennaio rilevando una squadra in terzultima posizione e ha chiuso il campionato con una salvezza ottenuta con un turno di anticipo e al decimo posto. Entro una settimana è attesa anche la risposta di Mihajlovic al club rossoblù, che vorrebbe convincerlo a restare in Emilia.