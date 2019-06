Inzaghi resta alla Lazio. Due incontri a Formello con la dirigenza, poi un ultimo faccia a faccia decisivo per lasciarsi alle spalle qualche dissidio e ripartire insieme: Claudio Lotito e Inzaghi hanno trovato l'accordo, l'attuale allenatore biancoceleste prolungherà il suo contratto per un altro anno e resterà alla guida della Lazio per la prossima stagione. Era in scadenza nel 2020, rinnoverà fino al 2021 per continuare la sua avventura a Roma.