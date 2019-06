Ormai si trattava di una pura formalità: Simone Inzaghi ha firmato il rinnovo con la Lazio. L'allenatore, più volte accostato alle panchine di Juventus e Milan, ha deciso di proseguire il suo rapporto alle dipendenze del presidente Lotito. Nel tardo pomeriggio c'è stato l'incontro risolutore con la firma sul contratto che legherà Inzaghi alla Lazio per le prossime due stagioni (non le tre sperate dal club biancoceleste) con uno stipendio da due milioni di euro netti a stagione più bonus. Dunque accordo fino al 2021 raggiunto durante l'incontro nel quale si è parlato anche delle strategie della prossima stagione: in primis si è fatto il punto sui giocatori che dovranno restare per ricostruire una Lazio in grado di ambire alla Champions, quelli che dovrebbero partire e quelli che potrebbero arrivare. Un comunicato ufficiale non c'è ancora stato da parte del club ma è molto probabile che arriverà nelle prossime ore prima della partenza di Simone Inzaghi per le vacanze.