Dopo la separazione con Leonardo e Gattuso, Gazidis sta rivoluzionando il Milan ma è fortemente voluto ripartire dalla figura di Paolo Maldini, al quale il nuovo Ad rossonero ha proposto un ruolo di Direttore Tecnico. I due si sono visti venerdì scorso prima della finale di Champions, Maldini ha chiesto tempo e ha dato appuntamento a Gazidis per inizio settimana, ovvero proprio in queste ore. C'è sempre più ottimismo per un suo sì. Solo a quel punto si sceglierebbe l'allenatore e se Maldini dovesse accettare, il candidato numero 1 resta Marco Giampaolo anche se per ora non ha avuto ancora contatti. Come del resto non li hanno avuti gli altri papabili Di Francesco e De Zerbi. Milan in ritardo rispetto alle altre, saranno ore e giorni di lavoro intenso.

Samp, Giampaolo verso l'addio

Da Genova a Milano, potrebbe essere questo il prossimo viaggio di Giampaolo. Che avrebbe così la possibilità di allenare una big del nostro calcio, anche se in difficoltà e in fase di ricostruzione: "Vedrò Ferrero e chiuderemo il cerchio" aveva detto dopo la vittoria sulla Juventus all'ultima di campionato. I due si sono visti, hanno discusso e hanno preso la propria decisione. Molto probabilmente si separareranno, con i blucerchiati che sono pronti a virare su Pioli e l'allenatore che potrebbe prendere il posto lasciato vuoto da Gattuso.