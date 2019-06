Cambio in vista in panchina anche per la Sampdoria. Stefano Pioli, infatti, è diventato il candidato principale per cominciare la nuova stagione come allenatore dei blucerchiati. Tra i profili considerati c’era stato anche quello di Rolando Maran, ma dopo il rinnovo con il Cagliari sarebbe diventato più complesso liberarlo. Le altre ipotesi fino ad ora non hanno convinto o non si sono rivelate percorribili. Dunque, in questo stato di cose, Marco Giampaolo risolverà presto il contratto con i blucerchiati e diventerà svincolato. Lui piace a molte squadre, in particolare il Milan che sarebbe già pronto ad avere con l’allenatore un primo colloquio per affidargli la squadra.

La stagione di Pioli

Stefano Pioli è reduce da una stagione trascorsa alla guida della Fiorentina, che però non è stata conclusa. Per alcune divergenze con la società, infatti, l’allenatore ha rassegnato le dimissioni all’inizio di aprile, lasciando a Vincenzo Montella che l’ha succeduto una squadra al decimo posto (ma in corsa per un posto in Europa League) e in semifinale di Coppa Italia. I viola sono riusciti a salvarsi soltanto all’ultima giornata e sono stati eliminati dall’Atalanta nella coppa nazionale.