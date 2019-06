È ufficialmente cominciata l’era di Antonio Conte all’Inter. L’allenatore è stato annunciato negli scorsi giorni, poco dopo la comunicazione del club di aver sollevato Luciano Spalletti dall’incarico di guida tecnica della squadra. Quindi, è stato tre giorni a Madrid con la dirigenza per assistere alla finale di Champions League e in un albergo della capitale spagnola è avvenuto il primo incontro con Zhang Jindong, azionista di maggioranza del gruppo Suning. Nella mattinata di oggi, l’allenatore si è recato in sede dove ha discusso con i dirigenti nerazzurri delle strategie di mercato da attuare nel prossimo futuro e della pianificazione per la prossima stagione. Dunque, da ora potrà prendere forma la nuova Inter di Antonio Conte.

Inter, con Conte per vincere

Dopo un anno sabbatico, Antonio Conte torna da allenare e lo farà in Italia, sulla panchina dell'Inter. I nerazzurri hanno voluto puntare su di lui per vincere, dopo che l'allenatore è stato protagonista dell'inizio del ciclo vincente della Juventus, con gli scudetti vinti dal 2012 al 2014. Quindi ha guidato la Nazionale Italiana nel biennio successivo fino agli Europei del 2016, per poi passare al Chelsea dove in due anni ha vinto il campionato e l'FA Cup.