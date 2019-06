Confermato Igor Tudor in panchina, in casa Udinese è tempo delle prime mosse per allestire l'organico per la stagione 2019/2020. I movimenti del club friulano sono concentrati sulla difesa, colpita 53 volte nello scorso campionato. Un nome in pole tra i rinforzi è quello di Rodrigo Becão, difensore brasiliano che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Cska Mosca. Al suo primo anno in Russia, Rodrigo Becão ha totalizzato 34 presenze ed è stato impiegato nelle sei partite di Champions League giocate dal Cska nel girone che includeva anche la Roma. Nel suo futuro ora ci sono la Serie A e l'Udinese, che in difesa ha già riscattato dal Bologna Sebastien De Maio dopo le 16 presenze accumulate con la maglia bianconera da gennaio a maggio.

Da Bahia a Mosca: Becão pronto per l'Italia

Nato il 19 gennaio 1996, Rodrigo Nascimento França, meglio noto come Rodrigo Becão, è cresciuto calcisticamente nel Bahia. Dotato di un fisico possente (191 centimetri per 82 chili), dopo due anni e mezzo in prima squadra al Bahia si è trasferito in prestito oneroso al Cska. Il passaggio dal Brasile a Mosca non ha inciso sulle prestazioni del centrale difensivo, destro naturale che fa del colpo di testa un punto di forza e non disdegna la fase d'impostazione. l'L'Udinese monitorava Beçao da gennaio e ora si prepara a portarlo in Italia.