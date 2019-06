Emigrato a 12 anni negli Usa da Marina di Gioiosa è proprietario dei New York Cosmos e fondatore di Mediacom, il quinto gruppo di tv via cavo d'America. Due grandi passioni: la fisarmonica e il calcio. Dopo mezzo secolo Rocco Commisso torna in Italia per provare a riportare in alto la Fiorentina

